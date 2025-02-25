11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70% американских граждан предпочли бы, чтобы Украина пошла на дипломатическое урегулирование конфликта с Россией вместо того, чтобы пытаться добиться военной победы. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты социологического опроса, проведенного исследовательской службой Harvard-Harris.

Согласно результатам исследования, 72% респондентов выступили за достижение договоренности об урегулировании, в то время как 28% заявили, что предпочли бы этому продолжение боевых действий и победу Киева.

Кроме того, 60% респондентов поддержали проведение переговоров между США и Россией. Одобрительно отнесся к решению администрации президента Дональда Трампа не привлекать украинское руководство к переговорам с Москвой 41% американцев. 45% также посчитали правильным отсутствие за столом переговоров с РФ по Украине европейских лидеров. 43% заявили, что не стали бы возражать, если бы США принудили Украину пойти на территориальные уступки ради урегулирования конфликта.