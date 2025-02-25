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НОВОСТИ

Силы РФ зашли в Голубовку и продолжают двигаться к Купянску — Марочко

11:20 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие продолжают давить на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском участке фронта. В ходе боев бойцы РФ зашли в населенный пункт Голубовка и продолжают двигаться к Купянску Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Подразделения ВС РФ продолжают давить на позиции украинских боевиков на ряде участков [купянского направления]. <…> Наши войска зашли в населенный пункт Голубовка и продолжают продвижение в направлении Купянска», — сказал он.

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