Поиски пропавшего при сходе лавины в горах Сочи лыжника приостановлены
11:32 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели приостановили поиски лыжника, пропавшего накануне при сходе лавины в горах в Сочи при катании за пределами оборудованных трасс, по причине опасности проведения работ из-за неконтролируемых сходов снежных масс. Об этом сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
«По информации лавинных служб, на данный момент в горах Сочи сохраняется высокая лавинная опасность и продолжается неконтролируемый сход снежных масс за пределами горнолыжных курортов. В связи с опасностью проведения работ в месте схода вчерашней лавины поиск пропавшего лыжника силами спасателей ЮРПСО МЧС России временно не ведется», — говорится в сообщении.
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