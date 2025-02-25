Поиски пропавшего при сходе лавины в горах Сочи лыжника приостановлены

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели приостановили поиски лыжника, пропавшего накануне при сходе лавины в горах в Сочи при катании за пределами оборудованных трасс, по причине опасности проведения работ из-за неконтролируемых сходов снежных масс. Об этом сообщили журналистам в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

«По информации лавинных служб, на данный момент в горах Сочи сохраняется высокая лавинная опасность и продолжается неконтролируемый сход снежных масс за пределами горнолыжных курортов. В связи с опасностью проведения работ в месте схода вчерашней лавины поиск пропавшего лыжника силами спасателей ЮРПСО МЧС России временно не ведется», — говорится в сообщении.