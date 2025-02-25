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Украина уже проиграла войну — экс-премьер Польши

12:20 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина уже проиграла войну и должна смириться с этим. Такое мнение выразил в интервью телеканалу Polsat бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер.

«Похоже на то, что Украина проиграла эту войну. А тот, кто проиграл, должен считаться с различными последствиями», — сказал он. «Да, я так считаю», — добавил политик.

С его точки зрения, в вопросе Украины Польша не должна ориентироваться на Европу, поскольку та «не является военной империей и не имеет армии». «Европа предельно ослаблена. Евросоюз управляется какими-то дилетантами», — полагает Миллер.

«У нас (у поляков — прим. ТАСС) есть шансы только тогда, когда за нами или рядом с нами стоит Америка», — считает он.

Коснувшись вопроса о возможной отправке польских войск, экс-премьер пояснил, что «если бы на Украину вошли американцы, тезис о том, чтобы там находились и польские солдаты, имел бы смысл». Но «если американцев не будет, ни один польский солдат не должен там показываться», уточнил он.

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