Жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2% — Минфин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Льготную ипотечную программу по ставке 2% годовых теперь могут оформить жители Курской области, чье жилье стало непригодным из-за обстрелов и терактов. Программа действует до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

«Льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых в рамках программы „Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации“ теперь могут оформить и жители Курской области, чье жилье признано непригодным для проживания, утраченным или поврежденным в результате обстрелов и терактов либо находится в населенных пунктах в границах территории Курской области, которые подверглись или подвергаются обстрелам. Программа действует до 31 декабря 2026 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, до этого же срока продлевается льготная ипотечная программа, действующая для жителей Белгородской области, чье жилье также было признано непригодным для проживания в результате обстрелов и терактов.