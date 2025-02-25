Внедрение искусственного интеллекта принесло Сберу более 400 миллиардов рублей в 2024 году

12:25

Финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта в бизнес Сбера составил более 400 млрд руб., что оправдало сделанные ранее банком прогнозы. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Коммерсантъ Review».

«Мы можем предположить, что и в этом году результат будет как минимум на том же уровне, – отметил Александр Ведяхин. – При этом хочу отдельно отметить финансовый эффект от внедрения генеративного искусственного интеллекта в бизнес Сбера, по нашим прогнозам, в 2025 году он составит не менее 50 млрд руб.».

Сегодня акценты в разработке технологий искусственного интеллекта стали смещаться от «кто потратит больше» к «кто сделает умнее», добавил Александр Ведяхин. «Адаптация DeepSeek под скромную инфраструктуру и фокус на оптимизацию кода – пример тренда, где главным преимуществом становится инженерная изобретательность, а не только бюджет», – подчеркнул он.