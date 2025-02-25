Сбер: GigaChat находится в одной весовой категории с DeepSeek

12:30

Нейросеть Сбера GigaChat находится в одной весовой категории с китайской DeepSeek. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Коммерсантъ Review».

«Мы, конечно, протестировали модель DeepSeek и сравнили ее с моделью GigaChat, – рассказал Александр Ведяхин. – Мы определенно находимся в одной весовой категории среди больших языковых моделей. Мы также ограничены в объеме вычислительных ресурсов и, следуя подходу китайских коллег, намерены сфокусироваться на оптимизации процесса обучения моделей, стремясь получать лучшие метрики с меньшими затратами».