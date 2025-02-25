Сбер: GigaChat находится в одной весовой категории с DeepSeek
12:30 25.02.2025
Нейросеть Сбера GigaChat находится в одной весовой категории с китайской DeepSeek. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Коммерсантъ Review».
«Мы, конечно, протестировали модель DeepSeek и сравнили ее с моделью GigaChat, – рассказал Александр Ведяхин. – Мы определенно находимся в одной весовой категории среди больших языковых моделей. Мы также ограничены в объеме вычислительных ресурсов и, следуя подходу китайских коллег, намерены сфокусироваться на оптимизации процесса обучения моделей, стремясь получать лучшие метрики с меньшими затратами».
НОВОСТИ
- 13:32 25.02.2025
- Извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ — Песков
- 13:30 25.02.2025
- Сбер первым в России на государственном уровне подтвердил безопасность биометрической системы
- 13:20 25.02.2025
- Лишь 31% граждан Южной Кореи считает, что объединение с КНДР будет им выгодно — опрос
- 13:05 25.02.2025
- Большинство поляков считают, что Украине следует быстро заключить мир — опрос
- 13:00 25.02.2025
- Трамп заинтересован в мире, основанном на балансе сил США, РФ и КНР — обозреватель WSJ
- 12:57 25.02.2025
- Оформить индивидуальное предпринимательство теперь можно в СберБанк Онлайн
- 12:40 25.02.2025
- Сбер наблюдает снижение спроса компаний на кредиты
- 12:32 25.02.2025
- Жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2% — Минфин
- 12:25 25.02.2025
- Внедрение искусственного интеллекта принесло Сберу более 400 миллиардов рублей в 2024 году
- 12:20 25.02.2025
- Украина уже проиграла войну — экс-премьер Польши
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать