0
0
176
НОВОСТИ

Сбер: GigaChat находится в одной весовой категории с DeepSeek

12:30 25.02.2025

Нейросеть Сбера GigaChat находится в одной весовой категории с китайской DeepSeek. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью «Коммерсантъ Review».

«Мы, конечно, протестировали модель DeepSeek и сравнили ее с моделью GigaChat, – рассказал Александр Ведяхин. – Мы определенно находимся в одной весовой категории среди больших языковых моделей. Мы также ограничены в объеме вычислительных ресурсов и, следуя подходу китайских коллег, намерены сфокусироваться на оптимизации процесса обучения моделей, стремясь получать лучшие метрики с меньшими затратами».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 25.02.2025
Извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ — Песков
0
102
13:30 25.02.2025
Сбер первым в России на государственном уровне подтвердил безопасность биометрической системы
0
79
13:20 25.02.2025
Лишь 31% граждан Южной Кореи считает, что объединение с КНДР будет им выгодно — опрос
0
122
13:05 25.02.2025
Большинство поляков считают, что Украине следует быстро заключить мир — опрос
0
136
13:00 25.02.2025
Трамп заинтересован в мире, основанном на балансе сил США, РФ и КНР — обозреватель WSJ
0
143
12:57 25.02.2025
Оформить индивидуальное предпринимательство теперь можно в СберБанк Онлайн
0
139
12:40 25.02.2025
Сбер наблюдает снижение спроса компаний на кредиты
0
162
12:32 25.02.2025
Жители Курской области смогут оформить льготную ипотеку под 2% — Минфин
0
184
12:25 25.02.2025
Внедрение искусственного интеллекта принесло Сберу более 400 миллиардов рублей в 2024 году
0
181
12:20 25.02.2025
Украина уже проиграла войну — экс-премьер Польши
0
225

Возврат к списку