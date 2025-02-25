Оформить индивидуальное предпринимательство теперь можно в СберБанк Онлайн

12:57

В личном кабинете в приложении СберБанк Онлайн теперь можно зарегистрировать ИП, сообщает пресс-служба Сбера. Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» нужно выбрать «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и систему налогообложения поможет подобрать банк, останется только подписать документы в «Госключ».

Сбер сам направит все документы в ФНС и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть расчетный счет бесплатно в СберБанк Онлайн.

«Мы знаем, что начало собственного дела – непростая задача. И разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес не выходя из дома через СберБанк Онлайн, – рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров».