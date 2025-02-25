Лишь 31% граждан Южной Кореи считает, что объединение с КНДР будет им выгодно — опрос

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 30,6% граждан Республики Корея считает, что объединение с КНДР будет соответствовать их личным интересам. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провел Институт национального объединения Республики Корея.

Исследование было проведено среди 1 001 респондента старше 18 лет в апреле — мае 2024 года. 30,6% опрошенных сказали, что объединение Корейского полуострова принесет им личную выгоду «в большой или некоторой степени». «Таким образом почти 70% респондентов полагают, что они не получат выгоды от объединения», — указывает институт. В опросе 2023 года 26,5% южнокорейцев сказали, что объединение будет соответствовать их личным интересам. В апреле 2022 года — 24,7%.

При этом в возрастной группе граждан, родившихся после 1991 года, доля тех, кто считает, что объединение с КНДР принесет им личную пользу, составляет 23,5%. «В то же время 66,4% опрошенных считают, что объединение будет выгодно стране. 92,4% респондентов думают, что объединение будет выгодно жителям Северной Кореи», — говорится в исследовании. Как установил институт, в 2024 году 52,7% респондентов считали объединение необходимостью. В 2023 году так ответило 53,9%, в 2020 году — 60,2%.

В исследовании указывается, что при ответе на вопрос о том, будет ли им выгодно объединение, респондентам предлагали выбрать из четырех вариантов, в том числе «совсем не принесет выгоды», «не принесет какой-либо значимой выгоды», «принесет определенную пользу», «будет очень полезно». Доля тех, кто выбрал два последних варианта, составила 30,6%.