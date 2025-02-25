0
0
72
НОВОСТИ

ЕС не соревнуется с США в попытке получить редкоземельные металлы Украины - ЕК

15:12 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не соревнуется с США в попытке заключить соглашение с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

«Нет предложения [к Украине о подписании договора], — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, предложил ли Брюссель Киеву заключить соглашение по редкоземельным металлам, как это сделал Вашингтон. — ЕС не соревнуется с США».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 25.02.2025
Почти половина немцев не хотят продолжения поддержки Киева новым правительством — опрос
0
115
14:32 25.02.2025
Глава разведки и командующий ВС Швейцарии подали прошение об отставке — СМИ
0
166
14:12 25.02.2025
ВСУ потеряли более 220 военных и 2 танка за сутки в Курской области
0
164
14:00 25.02.2025
Песков рассказал, доверяет ли Путин США
0
247
13:32 25.02.2025
Извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ — Песков
0
288
13:30 25.02.2025
Сбер первым в России на государственном уровне подтвердил безопасность биометрической системы
0
227
13:20 25.02.2025
Лишь 31% граждан Южной Кореи считает, что объединение с КНДР будет им выгодно — опрос
0
265
13:05 25.02.2025
Большинство поляков считают, что Украине следует быстро заключить мир — опрос
0
288
13:00 25.02.2025
Трамп заинтересован в мире, основанном на балансе сил США, РФ и КНР — обозреватель WSJ
0
264
12:57 25.02.2025
Оформить индивидуальное предпринимательство теперь можно в СберБанк Онлайн
0
249

Возврат к списку