ЕС не соревнуется с США в попытке получить редкоземельные металлы Украины - ЕК

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не соревнуется с США в попытке заключить соглашение с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

«Нет предложения [к Украине о подписании договора], — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, предложил ли Брюссель Киеву заключить соглашение по редкоземельным металлам, как это сделал Вашингтон. — ЕС не соревнуется с США».