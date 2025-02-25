ЕС не соревнуется с США в попытке получить редкоземельные металлы Украины - ЕК
15:12 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не соревнуется с США в попытке заключить соглашение с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Томас Ренье.
«Нет предложения [к Украине о подписании договора], — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, предложил ли Брюссель Киеву заключить соглашение по редкоземельным металлам, как это сделал Вашингтон. — ЕС не соревнуется с США».
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