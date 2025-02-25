Польша будет рада забрать себе весь американский контингент в Германии — президент
15:32 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша с радостью примет размещенных в ФРГ американских военных, если будет принято решение о выводе контингента. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в интервью телеканалу Polsat.
«Если Германия не хочет американских войск, если она не хочет партнерства с Соединенными Штатами, мы с радостью заберем себе это партнерство», — сказал польский лидер. «Как президент Республики Польша я могу сказать это с полной ответственностью: я заинтересован в том, чтобы все сотрудничество, которое Германия имеет с Соединенными Штатами, перешло к Польше. Я очень этого хочу», — добавил он.
Ранее глава победившего на выборах в парламент ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц назвал абсолютным приоритетом достижение независимости Германии от США. В Польше в настоящее время размещено около 10 тыс. американских военных, в ФРГ — около 35 тыс.
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