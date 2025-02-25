Трамп хочет, чтобы Украина сдалась, утверждает El País
16:12 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп якобы хочет, чтобы Украина просто сдалась, в то время как Европа стремится к урегулированию конфликта. Такое мнение озвучено в редакционной статье испанской газеты El País.
По ее версии, «в Киеве, в ООН, в Белом доме голос западных демократий должен быть единым». «Европа хочет мира на Украине, Трамп хочет сдачи [Украины]», — утверждает издание. Оно полагает, что встреча в Киеве западных лидеров 24 февраля продемонстрировала разрыв между странами, поддерживающими Украину, и США после возвращения в Белый дом Трампа. В ходе саммита украинским властям был послан почти единодушный сигнал с обещанием большей помощи и поддержки, однако высокопоставленные должностные лица правительства США не присутствовали на встрече.
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