Володин поручил подготовить нормы по защите детей от нападений бездомных собак
16:32 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать нормы, которые позволят защитить детей от нападений бездомных собак, и взять эту тему на контроль. Об этом сообщает пресс-служба ГД.
«Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак», — отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:12 25.02.2025
- Трамп хочет, чтобы Украина сдалась, утверждает El País
- 16:00 25.02.2025
- На Ставрополье арестовали женщину, чьи собаки загрызли насмерть 9-летнюю девочку
- 15:32 25.02.2025
- Польша будет рада забрать себе весь американский контингент в Германии — президент
- 15:12 25.02.2025
- ЕС не соревнуется с США в попытке получить редкоземельные металлы Украины - ЕК
- 15:00 25.02.2025
- Почти половина немцев не хотят продолжения поддержки Киева новым правительством — опрос
- 14:32 25.02.2025
- Глава разведки и командующий ВС Швейцарии подали прошение об отставке — СМИ
- 14:12 25.02.2025
- ВСУ потеряли более 220 военных и 2 танка за сутки в Курской области
- 14:00 25.02.2025
- Песков рассказал, доверяет ли Путин США
- 13:32 25.02.2025
- Извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ — Песков
- 13:30 25.02.2025
- Сбер первым в России на государственном уровне подтвердил безопасность биометрической системы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать