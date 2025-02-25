Володин поручил подготовить нормы по защите детей от нападений бездомных собак

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать нормы, которые позволят защитить детей от нападений бездомных собак, и взять эту тему на контроль. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

«Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак», — отмечается в сообщении.