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Володин поручил подготовить нормы по защите детей от нападений бездомных собак

16:32 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты проработать нормы, которые позволят защитить детей от нападений бездомных собак, и взять эту тему на контроль. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

«Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, которые позволят защитить детей от нападения бездомных собак», — отмечается в сообщении.

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