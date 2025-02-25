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Британия сократит международную помощь для повышения расходов на оборону — Стармер

17:12 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания сократит с 2027 года объем помощи, которую она оказывает другим странам, до 0,3% с нынешних 0,5% ВВП для повышения расходов на оборону. Об этом объявил глава правительства Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая в Палате общин британского парламента.

«Я хочу ясно заявить парламенту, что это не то заявление, которое я делаю с радостью», — сказал Стармер. Он признал, что правительству приходится «принимать чрезвычайно сложные и болезненные решения».

В 2021 году Великобритания снизила объемы международной помощи с 0,7% ВВП, что соответствует установленной в 1970 году ООН задаче, до 0,5% ВВП. Тогда было заявлено, что это временное решение, однако на прежний уровень расходы так и не вернулись.

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