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Только 20% детей иностранцев в РФ стоят на миграционном учете по месту пребывания

18:40 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 154 тыс. из 766 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан (20%) в России стоят на миграционном учете по месту пребывания. Об этом сообщил замначальника главного управления МВД России по вопросам миграции Геннадий Кудряшов.

«На сегодняшний день, по нашим оценкам, на территории РФ находятся порядка 766 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан. <…> При этом общая численность несовершеннолетних иностранных граждан, состоящих на миграционном учете по месту пребывания, — 154 тысячи», — сказал он в ходе совещания комитета Госдумы, отметив, что основную долю несовершеннолетних составляют граждане Таджикистана (26%), Киргизии (14%), Узбекистан (13,4%), Белоруссии (12,6%) и Украины (более 8%).

Кудряшов отметил, что в связи с такой ситуацией очевидно, что их родители пренебрегают своими обязанностями по постановке на миграционный учет детей.

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