Украина продолжает нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье — Сийярто

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти продолжают нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье, и международные организации должны подключиться к решению этой проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

Глава МИД подчеркнул, что права национальных меньшинств «не должны рассматриваться только как двусторонний вопрос» и их защита требует усилий всего международного сообщества.

«К сожалению, у нас есть очень болезненный опыт в этом отношении. На территории нашего восточного соседа права венгерского меньшинства постоянно нарушались в течение последних десяти лет. Права венгров на использование своего родного языка в сферах образования, культуры, печати и государственного управления были серьезно нарушены. Несмотря на все наши благие намерения по сближению, несмотря на непрерывные попытки последних десяти лет, никакого прогресса достигнуто не было. Эти права не были возвращены, что в любом случае влияет на позицию Венгрии, когда речь заходит о европейской интеграции нашего восточного соседа Украины», — процитировало главу МИД агентство MTI.