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Администрация Трампа обсуждает исключение Канады из альянса «Пять глаз» — FT

20:40 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исключение Канады из западного разведывательного альянса «Пять глаз» обсуждается на самом высоком уровне в Белом доме. Об этом сообщила со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT).

По ее данным, старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро стал автором предложения об исключении Канады из альянса «Пять глаз», в который также входят Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. Согласно изданию, Вашингтон надеется таким образом побудить Оттаву усилить борьбу с нелегальными мигрантами, которые перебираются на американскую территорию. Газета отметила, что в настоящее время неизвестно, как Трамп отреагировал на эту идею, однако она широко обсуждается чиновниками Белого дома.

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