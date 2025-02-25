Администрация Трампа обсуждает исключение Канады из альянса «Пять глаз» — FT
20:40 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исключение Канады из западного разведывательного альянса «Пять глаз» обсуждается на самом высоком уровне в Белом доме. Об этом сообщила со ссылкой на источники британская газета Financial Times (FT).
По ее данным, старший советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро стал автором предложения об исключении Канады из альянса «Пять глаз», в который также входят Австралия, Великобритания и Новая Зеландия. Согласно изданию, Вашингтон надеется таким образом побудить Оттаву усилить борьбу с нелегальными мигрантами, которые перебираются на американскую территорию. Газета отметила, что в настоящее время неизвестно, как Трамп отреагировал на эту идею, однако она широко обсуждается чиновниками Белого дома.
НОВОСТИ
- 21:20 25.02.2025
- У ЕС нет возможности замены потенциала контингента США в Европе — Минобороны Литвы
- 20:00 25.02.2025
- Украина продолжает нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье — Сийярто
- 19:45 25.02.2025
- «Роснефть» опередила ExxonMobil в списке крупнейших нефтегазовых компаний мира
- 19:20 25.02.2025
- Власти Полтавы демонтировали памятник Петру I
- 18:40 25.02.2025
- Только 20% детей иностранцев в РФ стоят на миграционном учете по месту пребывания
- 18:00 25.02.2025
- Спонсоры Демпартии больше не хотят вкладывать в нее деньги — The Hill
- 17:32 25.02.2025
- Кандидат в президенты Польши Ментцен требует от Украины отменить культ Бандеры
- 17:12 25.02.2025
- Британия сократит международную помощь для повышения расходов на оборону — Стармер
- 17:00 25.02.2025
- Один подросток погиб еще двое пострадали в ДТП со снегоходом и электричкой в Удмуртии
- 16:32 25.02.2025
- Володин поручил подготовить нормы по защите детей от нападений бездомных собак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать