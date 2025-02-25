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«Роснефть» опередила ExxonMobil в списке крупнейших нефтегазовых компаний мира

19:45 25.02.2025

"Роснефть" вышла на четвертую строчку в списке 100 крупнейших нефтегазовых компаний мира Energy Intelligence, обогнав по итогам 2024 года американскую ExxonMobil. На первых трех местах в рейтинге по-прежнему остались Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, Национальная нефтяная компания Ирана (National Iranian Oil Company) и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

По данным Energy Intelligence, ExxonMobil занимала четвертое место в рейтинге уже семь лет. По словам президента Energy Intelligence Алекса Шинделара, повышение позиций «Роснефти» отчасти объясняется ростом добычи газа российской компанией, а также снижением результатов ExxonMobil.

В первой десятке рейтинга также значатся американская Chevron (на 6 месте), британская Shell (на 9 месте) и Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC (на 10 месте). На 11 месте - кувейтская KPC, на 12 - британская BP, за ними следуют QatarEnergy, Sonatrach и TotalEnergies. Компании, входящие в ТОП-10 рейтинга, обеспечивают примерно 34% мировой добычи нефти и газа.

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