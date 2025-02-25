Банки РФ в январе увеличили чистую прибыль к декабрю 2024 г. в 1,5 раза, до 286 млрд руб.
22:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские банки в январе 2025 года заработали 286 млрд руб. чистой прибыли, что в полтора раза больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении прибыль сектора снизилась на 20%, следует из материалов Банка России.
«Чистая прибыль сектора составила 286 млрд руб., что в 1,5 раза выше результата декабря (187 млрд руб.). Доходность на капитал (ROE) при этом выросла до 19% с 13%. Более высокий результат января в значительной степени обеспечен сокращением операционных расходов на 244 млрд руб. (до 243 млрд руб., -50% к декабрю), так как в конце года банки увеличили затраты на маркетинг и персонал», — отмечает регулятор.
По данным ЦБ, в январе 2024 года прибыль сектора составила 352 млрд рублей, таким образом текущий показатель показал снижение на 20%.
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