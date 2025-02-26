Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских БПЛА над регионами России
09:00 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили 128 украинских беспилотников над регионами России, из них 83 сбиты над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов: 83 БПЛА над территорией Краснодарского края, 30 БПЛА над территорией Республики Крым, 8 БПЛА над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА над акваторией Черного моря, по 1 БПЛА над территориями Брянской и Курской областей», — сообщили там.
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