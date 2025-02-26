0
0
108
НОВОСТИ

Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских БПЛА над регионами России

09:00 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили 128 украинских беспилотников над регионами России, из них 83 сбиты над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов: 83 БПЛА над территорией Краснодарского края, 30 БПЛА над территорией Республики Крым, 8 БПЛА над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА над акваторией Черного моря, по 1 БПЛА над территориями Брянской и Курской областей», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 26.02.2025
Конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время — спецпосланник Трампа
0
70
09:20 26.02.2025
С 26 февраля по 2 марта температура на юге России будет на 6-14 градусов ниже нормы
0
100
09:05 26.02.2025
Зеленский может приехать 28 февраля в США для подписания сделки по ископаемым — Трамп
0
144
22:40 25.02.2025
Украина согласилась подписать соглашение с США о разработке минеральных ресурсов — FT
0
834
22:00 25.02.2025
Банки РФ в январе увеличили чистую прибыль к декабрю 2024 г. в 1,5 раза, до 286 млрд руб.
0
723
21:20 25.02.2025
У ЕС нет возможности замены потенциала контингента США в Европе — Минобороны Литвы
0
799
20:40 25.02.2025
Администрация Трампа обсуждает исключение Канады из альянса «Пять глаз» — FT
0
900
20:00 25.02.2025
Украина продолжает нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье — Сийярто
0
872
19:45 25.02.2025
«Роснефть» опередила ExxonMobil в списке крупнейших нефтегазовых компаний мира
0
855
19:20 25.02.2025
Власти Полтавы демонтировали памятник Петру I
0
918

Возврат к списку