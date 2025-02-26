Зеленский может приехать 28 февраля в США для подписания сделки по ископаемым — Трамп
09:05 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп допустил во вторник, что Владимир Зеленский может приехать в американскую столицу в пятницу, 28 февраля, чтобы подписать соглашение по украинским редкоземельным элементам. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
«Я слышал, что он (Зеленский — прим. ТАСС) приедет в пятницу, конечно, я не против, если он захочет. <…> Мы говорим: „Слушайте, <…> мы хотим вернуть эти деньги“, — подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, Зеленский хотел бы подписать с ним соглашение по украинским редкоземельным элементам.
НОВОСТИ
- 09:32 26.02.2025
- Конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время — спецпосланник Трампа
- 09:20 26.02.2025
- С 26 февраля по 2 марта температура на юге России будет на 6-14 градусов ниже нормы
- 09:00 26.02.2025
- Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских БПЛА над регионами России
- 22:40 25.02.2025
- Украина согласилась подписать соглашение с США о разработке минеральных ресурсов — FT
- 22:00 25.02.2025
- Банки РФ в январе увеличили чистую прибыль к декабрю 2024 г. в 1,5 раза, до 286 млрд руб.
- 21:20 25.02.2025
- У ЕС нет возможности замены потенциала контингента США в Европе — Минобороны Литвы
- 20:40 25.02.2025
- Администрация Трампа обсуждает исключение Канады из альянса «Пять глаз» — FT
- 20:00 25.02.2025
- Украина продолжает нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье — Сийярто
- 19:45 25.02.2025
- «Роснефть» опередила ExxonMobil в списке крупнейших нефтегазовых компаний мира
- 19:20 25.02.2025
- Власти Полтавы демонтировали памятник Петру I
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать