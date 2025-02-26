Зеленский может приехать 28 февраля в США для подписания сделки по ископаемым — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил во вторник, что Владимир Зеленский может приехать в американскую столицу в пятницу, 28 февраля, чтобы подписать соглашение по украинским редкоземельным элементам. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Я слышал, что он (Зеленский — прим. ТАСС) приедет в пятницу, конечно, я не против, если он захочет. <…> Мы говорим: „Слушайте, <…> мы хотим вернуть эти деньги“, — подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, Зеленский хотел бы подписать с ним соглашение по украинским редкоземельным элементам.