С 26 февраля по 2 марта температура на юге России будет на 6-14 градусов ниже нормы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура на 7-14 градусов ниже нормы ожидается в Южном федеральном округе с 26 февраля по 2 марта. Аналогичная ситуация прогнозируется и в регионах Северного Кавказа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской части России холодная погода прогнозируется до конца февраля и в первых числах марта, температура будет на 6-8 градусов ниже нормы. В Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии, Адыгее температура будет на 7-11 градусов ниже нормы, в Краснодарском крае — на 8-14», — сказал он.

В Волгоградской и Ростовской областях температура будет достигать минус 19-22 градусов, в Астраханской области — минус 15, в Калмыкии — минус 16. «В республиках Северного Кавказа минимальные значения составят минус 8-15 градусов, а в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии — даже 16-20 [градусов] мороза», — отметил Вильфанд.