0
0
0
НОВОСТИ

Конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время — спецпосланник Трампа

09:32 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта.

«Я очень позитивно смотрю на то, что он (Трамп — прим. ТАСС) намерен сделать с этим конфликтом. <…> И я полностью доверяю его [мнению о том], что эта война завершится в ближайшее время», — сказал Келлог во вторник в эфире телеканала Fox News.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 26.02.2025
С 26 февраля по 2 марта температура на юге России будет на 6-14 градусов ниже нормы
0
112
09:05 26.02.2025
Зеленский может приехать 28 февраля в США для подписания сделки по ископаемым — Трамп
0
156
09:00 26.02.2025
Силы ПВО сбили за ночь 128 украинских БПЛА над регионами России
0
157
22:40 25.02.2025
Украина согласилась подписать соглашение с США о разработке минеральных ресурсов — FT
0
842
22:00 25.02.2025
Банки РФ в январе увеличили чистую прибыль к декабрю 2024 г. в 1,5 раза, до 286 млрд руб.
0
729
21:20 25.02.2025
У ЕС нет возможности замены потенциала контингента США в Европе — Минобороны Литвы
0
804
20:40 25.02.2025
Администрация Трампа обсуждает исключение Канады из альянса «Пять глаз» — FT
0
903
20:00 25.02.2025
Украина продолжает нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье — Сийярто
0
876
19:45 25.02.2025
«Роснефть» опередила ExxonMobil в списке крупнейших нефтегазовых компаний мира
0
859
19:20 25.02.2025
Власти Полтавы демонтировали памятник Петру I
0
922

Возврат к списку