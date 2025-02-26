Конфликт на Украине может завершиться в ближайшее время — спецпосланник Трампа

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта.

«Я очень позитивно смотрю на то, что он (Трамп — прим. ТАСС) намерен сделать с этим конфликтом. <…> И я полностью доверяю его [мнению о том], что эта война завершится в ближайшее время», — сказал Келлог во вторник в эфире телеканала Fox News.