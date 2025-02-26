По мнению россиян, достойная пенсия должна составлять 50 тыс. рублей — SuperJob
10:20 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне в среднем считают достойной пенсию в размере 49 600 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении ТАСС).
«Согласно опросу, размер достойной пенсии на сегодняшний день составляет 49 600 рублей, что на 1 500 рублей, или 3% больше, чем в июне 2024 года (48 100 рублей). Чем старше респонденты, тем выше сумма приемлемой пенсии: молодые люди до 25 лет считают достаточным уровнем 47 400 рублей, в то время как средние запросы россиян старше 45 лет — 50 200 рублей», — говорится в итогах исследования.
Чем выше уровень дохода у граждан, тем выше их ожидания относительно достойной пенсии. Так, людям с доходом до 50 тысяч рублей в месяц достаточно в среднем 45 900 рублей, а тем, кто получает от 100 тысяч рублей, — 51 000 рублей.
Самые высокие запросы на пенсию у жителей Москвы (52 400 рублей) и Санкт-Петербурга (51 700 рублей). Третье место по размеру пенсионных ожиданий занимает Хабаровск (50 000 рублей), затем расположились Тюмень (49 700 рублей) и Ростов-на-Дону (49 600 рублей). Относительно скромные запросы оказались у жителей Астрахани (45 200 рублей), Ярославля (46 100 рублей) и Новокузнецка (46 200 рублей).
По сравнению с июнем 2024 года, пенсионные ожидания больше всего выросли в Ижевске (+5,3%), Волгограде (+4,1%) и Кемерове (+3,4%).
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