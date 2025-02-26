Европа по большей части будет отвечать за помощь Украине в будущем — Трамп
11:00 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские страны будут в значительной степени оказывать помощь Украине, США сейчас ей ничего не отправляют. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.
Трампа спросили, будет ли он оказывать поддержку Украине в будущем. «Я думаю, что за это в целом будет отвечать Европа. Сейчас мы ничего не предоставляем. Знаете, это (помощь Украине — прим. ТАСС) ведь тоже касается Европы», — отметил глава государства.
«У нас были очень хорошие переговоры с Россией, у нас были очень хорошие переговоры с Украиной», — добавил он.
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