Европа по большей части будет отвечать за помощь Украине в будущем — Трамп

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны будут в значительной степени оказывать помощь Украине, США сейчас ей ничего не отправляют. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Трампа спросили, будет ли он оказывать поддержку Украине в будущем. «Я думаю, что за это в целом будет отвечать Европа. Сейчас мы ничего не предоставляем. Знаете, это (помощь Украине — прим. ТАСС) ведь тоже касается Европы», — отметил глава государства.

«У нас были очень хорошие переговоры с Россией, у нас были очень хорошие переговоры с Украиной», — добавил он.