Париж, Берлин и Лондон готовы направить войска на Украину — французский министр

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд стран Европы готов направить на Украину войска для обеспечения прекращения огня, но потребуется поддержка США. Об этом глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар заявил в интервью Bloomberg TV.

«Мы начали технические дискуссии по Украине. Есть общее согласие, что для гарантирования режима прекращения огня на Украину надо будет направить европейских солдат. Великобритания, Германия и Франция готовы к этому, другие страны ЕС также внесут свой вклад. Солдаты приедут после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить», — сказал он.