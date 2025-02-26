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НОВОСТИ

Париж, Берлин и Лондон готовы направить войска на Украину — французский министр

11:20 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд стран Европы готов направить на Украину войска для обеспечения прекращения огня, но потребуется поддержка США. Об этом глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар заявил в интервью Bloomberg TV.

«Мы начали технические дискуссии по Украине. Есть общее согласие, что для гарантирования режима прекращения огня на Украину надо будет направить европейских солдат. Великобритания, Германия и Франция готовы к этому, другие страны ЕС также внесут свой вклад. Солдаты приедут после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить», — сказал он.

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