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План Трампа не гарантирует Украине помощь на случай возобновления боевых действий — WSJ

11:32 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не предусматривает никаких гарантий, что США будут отправлять помощь Киеву в случае возобновления боевых действий. Об этом неназванный представитель Белого дома сообщил газете The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, в будущем соглашении также не предусмотрены обязательства США по развертыванию военного контингента «в регионе».

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