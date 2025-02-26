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Чешская армия столкнулась с острой нехваткой военнослужащих

13:00 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешская армия сталкивается с серьезной нехваткой личного состава, и эта проблема более существенная, чем недостаток финансирования. Об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, министр обороны Яна Чернохова и начальник Генерального штаба ВС Чехии Карел Ржехка забили тревогу, предупредив, что количество новобранцев и их уровень слишком низки для удовлетворения оборонных потребностей страны. «К сожалению, общественный интерес не так высок, как нам хотелось бы или, что более важно, как нам необходимо», — приводит портал слова Черноховой. «У нас недостаточно специалистов или резервов, хотя их число постепенно растет. И, к сожалению, не существует простого решения, которое позволило бы быстро и легко решить эту проблему», — сказала она.

В настоящее время численность чешской армии составляет около 23 600 военнослужащих, пишет портал. Однако численность армии должна составлять не менее 37 500 человек, чтобы соответствовать обязательствам перед НАТО и реагировать на растущие угрозы безопасности, отмечает Euractiv. Однако прошлом году в армию было набрано всего 176 человек.

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