РФ не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не поднимала вопрос о привлечении миротворцев из Китая на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос, обсуждала ли Москва привлечение миротворцев из КНР на Украину на фоне заявлений об отправке в зону конфликта западных миротворцев.