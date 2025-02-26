В Минске ратифицировали договор, позволяющий РФ создавать военные объекты в Белоруссии
13:32 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Договор между Белоруссией и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, позволяющий создавать российские военные объекты в республике, ратифицирован Палатой представителей Национального собрания Белоруссии. Соответствующий проект закона принят на заседании сессии нижней палаты белорусского парламента.
Документ, в частности, предусматривает, что «в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Республики Беларусь могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации».
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