В Минске ратифицировали договор, позволяющий РФ создавать военные объекты в Белоруссии

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор между Белоруссией и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, позволяющий создавать российские военные объекты в республике, ратифицирован Палатой представителей Национального собрания Белоруссии. Соответствующий проект закона принят на заседании сессии нижней палаты белорусского парламента.

Документ, в частности, предусматривает, что «в целях предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Республики Беларусь на территории Республики Беларусь могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации».