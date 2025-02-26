Детский сад, общежитие и ряд домов повреждены при атаке дронов на Туапсе
14:12 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Детский сад, общежитие и несколько жилых домов, включая многоквартирный, по уточненным данным, оказались повреждены в Туапсе при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотников, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
«Обломки зафиксированы и на Звездной [улице]. Там также взрывной волной разбиты оконные стекла в нескольких квартирах многоэтажки, общежития и в детском саду „Радуга“. Повреждения получили один из жилых гаражей и крыша частного домовладения. <…> Комиссии по оценке ущерба уже завершают свою работу. Будем оказывать материальную помощь в восстановлении жилья», — написал Бойко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что на улице Краснодарской части упавшего сбитого дрона попали на автомобиль во дворе частного дома. Машина загорелась, домовладение повреждено, жильцы временно переехали к родственникам. Поблизости повреждены еще два частных дома, один дом поврежден в садовом товариществе в селе Агое.
НОВОСТИ
- 14:00 26.02.2025
- Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
- 13:32 26.02.2025
- В Минске ратифицировали договор, позволяющий РФ создавать военные объекты в Белоруссии
- 13:20 26.02.2025
- РФ не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину — Песков
- 13:05 26.02.2025
- Почти половина поляков опасается вывода американских войск из страны — опрос
- 13:00 26.02.2025
- Чешская армия столкнулась с острой нехваткой военнослужащих
- 12:32 26.02.2025
- Главком ВСУ заявил, что получил заверения Британии в готовности к военной поддержке Киева
- 12:20 26.02.2025
- Около 640 млн человек приняли участие в религиозном фестивале Кумбха-мела в Индии
- 12:05 26.02.2025
- В Крыму студенткам до 25 лет, родившим ребенка, будут выплачивать по 1 млн руб. с 2025 г.
- 12:00 26.02.2025
- Скачки температур в Москве объясняются чистым воздухом и отсутствием снега — Вильфанд
- 11:32 26.02.2025
- План Трампа не гарантирует Украине помощь на случай возобновления боевых действий — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать