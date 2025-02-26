Детский сад, общежитие и ряд домов повреждены при атаке дронов на Туапсе

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детский сад, общежитие и несколько жилых домов, включая многоквартирный, по уточненным данным, оказались повреждены в Туапсе при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием беспилотников, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

«Обломки зафиксированы и на Звездной [улице]. Там также взрывной волной разбиты оконные стекла в нескольких квартирах многоэтажки, общежития и в детском саду „Радуга“. Повреждения получили один из жилых гаражей и крыша частного домовладения. <…> Комиссии по оценке ущерба уже завершают свою работу. Будем оказывать материальную помощь в восстановлении жилья», — написал Бойко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на улице Краснодарской части упавшего сбитого дрона попали на автомобиль во дворе частного дома. Машина загорелась, домовладение повреждено, жильцы временно переехали к родственникам. Поблизости повреждены еще два частных дома, один дом поврежден в садовом товариществе в селе Агое.