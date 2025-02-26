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14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки», — сообщили в Минобороны.