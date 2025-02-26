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Сторонники Трампа хотят изменить конституцию США, чтобы он избирался еще раз — NBC

15:32 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа сторонников президента США Дональда Трампа изучает возможность внесения изменений в конституцию, чтобы политик смог избраться еще на один срок. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Согласно принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз. «Но его ярых сторонников ничего не смущает, и они рассчитывают преодолеть это немаленькое препятствие», — сообщает телекомпания.

По ее данным, на Конференции консервативных политических действий (CPAC), которая прошла на выходных, можно было увидеть баннеры с лозунгом «Проект „Третий срок“. За Трампа в 2028 году и после». На них президент США изображен в образе Юлия Цезаря. В январе член Палаты представителей от республиканцев Энди Оглс внес на рассмотрение резолюцию об увеличении срока общего пребывания у власти с 8 до 12 лет.

Советник Трампа по юридическим вопросам в ходе кампании 2020 года Дженна Эллис считает, что президент, скорее всего, рассмотрел бы возможность третьего срока. «Для этого потребуется внести поправки в конституцию. Не будем забывать, что поправки ранее установили ограничение по срокам, но их можно и отменить», — заявила эксперт.

Как отмечает NBC, есть два способа изменить американскую конституцию. В первом случае потребуется две трети голосов в Конгрессе. Во втором случае две трети штатов (34 из 50) могут созвать конституционный конвент, на котором будут предложены поправки. Оба способа предполагают дальнейшую ратификацию поправок со стороны 38 из 50 штатов. По мнению NBC, учитывая, что республиканцы не обладают уверенным большинством в Сенате и Палате представителей, вариант с конвентом для них более реалистичен.

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