Сбер поможет студентам РУДН улучшить ИТ-навыки и изучить искусственный интеллект

17:38

Сбер и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы откроют совместный кампус «Школы 21», где студенты вуза дополнительно к своей специальности смогут изучить востребованные языки программирования, получить сильные ИТ-компетенции и освоить «мягкие» навыки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор РУДН Олег Ястребов.

Образовательные программы будут специально адаптированы для РУДН, самого многопрофильного и международного университета России. Обучение будет проходить по методике «равный равному», когда участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты. Такой подход также близок интернациональному РУДН, в котором сегодня получают высшее образование студенты из более 160 стран. Учиться в школе смогут студенты вуза, достигшие 18 лет.

В рамках соглашения Сбер и РУДН также договорились, что будут проводить совместные исследования по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и запустят проекты, направленные на внедрение ИИ в приоритетных направлениях РУДН. Планируется проведение совместных мероприятий с участием международных экспертов и партнеров из государств – участников БРИКС и других стран.

Ежегодно в кампусе смогут обучаться около 150 студентов.

«Открытие «Школы 21» в одном из ведущих вузов страны – это возможность получить актуальные цифровые навыки одновременно с основным высшим образованием, – отметил Герман Греф. – Методика обучения школы «равный равному» помогает налаживать контакты между студентами из разных стран мира и развивать межкультурную коммуникацию. Во время обучения участники развивают также и «мягкие» навыки, которые важны для успешного трудоустройства и продолжения карьеры. Уверен, что знания, которые дает школа, обязательно пригодятся студентам РУДН в их дальнейшей профессиональной сфере, особенно на международном уровне».

«Сбер как носитель самых актуальных практических компетенций в области IT, ИИ и финтеха – важный партнер для РУДН, – подчеркнул Олег Ястребов. – Возможности обучения этим компетенциям повысят конкурентоспособность наших ребят на рынке труда. Системно мы уже готовим специалистов нового поколения на базе Факультета искусственного интеллекта РУДН, одним из партнеров которого является Сбер. А ресурс «Школы 21» будет доступен студентам всех 17 факультетов и институтов РУДН».