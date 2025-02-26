Сбер поможет студентам РУДН улучшить ИТ-навыки и изучить искусственный интеллект
17:38 26.02.2025
Сбер и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы откроют совместный кампус «Школы 21», где студенты вуза дополнительно к своей специальности смогут изучить востребованные языки программирования, получить сильные ИТ-компетенции и освоить «мягкие» навыки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор РУДН Олег Ястребов.
Образовательные программы будут специально адаптированы для РУДН, самого многопрофильного и международного университета России. Обучение будет проходить по методике «равный равному», когда участники обмениваются друг с другом знаниями и опытом, выполняют групповые и индивидуальные проекты. Такой подход также близок интернациональному РУДН, в котором сегодня получают высшее образование студенты из более 160 стран. Учиться в школе смогут студенты вуза, достигшие 18 лет.
В рамках соглашения Сбер и РУДН также договорились, что будут проводить совместные исследования по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и запустят проекты, направленные на внедрение ИИ в приоритетных направлениях РУДН. Планируется проведение совместных мероприятий с участием международных экспертов и партнеров из государств – участников БРИКС и других стран.
Ежегодно в кампусе смогут обучаться около 150 студентов.
«Открытие «Школы 21» в одном из ведущих вузов страны – это возможность получить актуальные цифровые навыки одновременно с основным высшим образованием, – отметил Герман Греф. – Методика обучения школы «равный равному» помогает налаживать контакты между студентами из разных стран мира и развивать межкультурную коммуникацию. Во время обучения участники развивают также и «мягкие» навыки, которые важны для успешного трудоустройства и продолжения карьеры. Уверен, что знания, которые дает школа, обязательно пригодятся студентам РУДН в их дальнейшей профессиональной сфере, особенно на международном уровне».
«Сбер как носитель самых актуальных практических компетенций в области IT, ИИ и финтеха – важный партнер для РУДН, – подчеркнул Олег Ястребов. – Возможности обучения этим компетенциям повысят конкурентоспособность наших ребят на рынке труда. Системно мы уже готовим специалистов нового поколения на базе Факультета искусственного интеллекта РУДН, одним из партнеров которого является Сбер. А ресурс «Школы 21» будет доступен студентам всех 17 факультетов и институтов РУДН».
НОВОСТИ
- 17:40 26.02.2025
- В Румынии полицейские задержали кандидата в президенты Джорджеску
- 17:35 26.02.2025
- Сбер развивает семейство виртуальных ассистентов для детей
- 17:12 26.02.2025
- США воздержались от участия в антироссийском заявлении ВТО — Reuters
- 17:00 26.02.2025
- Суд БиГ приговорил Додика к году тюрьмы за неподчинение Высокому представителю
- 16:32 26.02.2025
- Масштаб перегрева российской экономики в четвертом квартале не уменьшился — ЦБ
- 16:12 26.02.2025
- Зеленский идеей о «НАТО на Украине» пытается втянуть Польшу в войну — польский генерал
- 16:00 26.02.2025
- Соглашение Украины с США по ископаемым коснется лишь будущих разработок — Шмыгаль
- 15:32 26.02.2025
- Сторонники Трампа хотят изменить конституцию США, чтобы он избирался еще раз — NBC
- 15:12 26.02.2025
- РФ планирует обеспечить к 2030 году стопроцентное покрытие Земли спутниками связи
- 15:00 26.02.2025
- ЕС намерен добывать на Украине графит, чтобы покрыть 10% своих потребностей — Сежурне
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать