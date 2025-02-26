Бразилия займется разработкой безопасных платежных систем сообщества БРИКС

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразилия в рамках председательства в БРИКС в течение 2025 года намерена содействовать разработке безопасных платежных систем сообщества. Об этом заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.

«Бразилия в период председательства намерена разработать полностью <…> прозрачные и безопасные платежные системы», — заявил глава государства в ходе выступления на встрече шерп стран БРИКС, проходящей в Бразилиа.

Бразильский лидер также призвал страны объединения нарастить двустороннюю торговлю, чтобы связи сообщества были еще крепче. «Сообщество БРИКС стало двигателем позитивных изменений в наших странах и во всем мире, — подчеркнул Лула да Силва. — В то же время перед нами стоят задачи по повышению координации [усилий между участниками объединения]».