Шмыгаль: Правительство принимает решения, нужные для подписания соглашения между Украиной и США
21:20 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Украины приняло решение, которое открывает путь к подписанию соглашения с США о разработке полезных ископаемых. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
«Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления», — написал он в своем телеграм-канале.
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