0
0
155
НОВОСТИ

Шмыгаль: Правительство принимает решения, нужные для подписания соглашения между Украиной и США

21:20 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины приняло решение, которое открывает путь к подписанию соглашения с США о разработке полезных ископаемых. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

21:00 26.02.2025
Президент США: Мы намерены очень хорошо поладить с Китаем, но это соперник
0
197
20:45 26.02.2025
Трамп «поручил» Европе заниматься предоставлением Украине больших гарантий безопасности
0
226
20:30 26.02.2025
Президент Хорватии: Какие 30 тысяч миротворцев, где они вообще существуют?
0
272
20:10 26.02.2025
Трамп назвал дату приезда в Вашингтон Зеленского для подписания сделки по недрам
0
297
19:53 26.02.2025
В мирном соглашении Армении и Азерайджана осталось согласовать два пункта из 17-ти - Пашинян
0
303
19:20 26.02.2025
Бразилия займется разработкой безопасных платежных систем сообщества БРИКС
0
355
17:40 26.02.2025
В Румынии полицейские задержали кандидата в президенты Джорджеску
0
491
17:38 26.02.2025
Сбер поможет студентам РУДН улучшить ИТ-навыки и изучить искусственный интеллект
0
438
17:35 26.02.2025
Сбер развивает семейство виртуальных ассистентов для детей
0
435
17:12 26.02.2025
США воздержались от участия в антироссийском заявлении ВТО — Reuters
0
574

Возврат к списку