Шмыгаль: Правительство принимает решения, нужные для подписания соглашения между Украиной и США

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Украины приняло решение, которое открывает путь к подписанию соглашения с США о разработке полезных ископаемых. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Сегодня правительство принимает решения, необходимые для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда восстановления», — написал он в своем телеграм-канале.