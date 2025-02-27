Пошлины США на товары Европы грозят разрушительной торговой войной — премьер Норвегии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США рискуют развязать разрушительную торговую войну, если введут ограничения на импорт европейских товаров. Об этом заявил в среду глава правительства Норвегии Йонас Гар Стёре, слова которого приводит вещательная корпорация NRK.

«Полномасштабная торговая война между ЕС и США будет очень серьезной проблемой для глобальной экономики и негативно отразится на экономике Норвегии», — сказал премьер-министр. Королевство не входит в европейское сообщество, однако тесно интегрирована в него экономически. По словам Стёре, его кабинет «находится в тесном контакте с Еврокомиссией и странами ЕС по этому вопросу» и будет помогать норвежским экспортерам, если американские пошлины затронут и их.

Председатель оппозиционной консервативной партии «Хёйре» и экс-премьер (2013-2021) Эрна Сульберг сравнила заявление президента США Дональда Трампа с объявлением торговой войны Европе. «Сейчас Норвегии грозят как пошлины со стороны США, так и протекционистские меры со стороны ЕС. В худшем случае это обернется негативными последствиями для многих норвежских компаний, в которых работают сотни тысяч человек, — сказала она. — Всё это создает крайне тревожную обстановку как для людей, так и для бизнеса».