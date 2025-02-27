НАТО продолжает поставки техники ВСУ для проведения контратак — эксперт
11:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки военной техники из стран НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращаются, в бой бросаются тыловые подразделения для проведения контратак.
Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«Для киевской хунты сегодня нужно максимально сдержать направление движения наших подразделений, дабы показать своим западным кураторам, что сил и средств еще достаточно. И противник не сильно старается забросить свои основные резервы, а стаскивает их из Одесской и Днепропетровской областей. <…> Идет не просто вся натовская техника, а исключительно натовская техника», — отметил Киселев.
По его словам, передислокация большего количества техники и личного состава ВСУ наблюдается на курском и покровском направлениях.
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