11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки военной техники из стран НАТО для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прекращаются, в бой бросаются тыловые подразделения для проведения контратак.

Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«Для киевской хунты сегодня нужно максимально сдержать направление движения наших подразделений, дабы показать своим западным кураторам, что сил и средств еще достаточно. И противник не сильно старается забросить свои основные резервы, а стаскивает их из Одесской и Днепропетровской областей. <…> Идет не просто вся натовская техника, а исключительно натовская техника», — отметил Киселев.

По его словам, передислокация большего количества техники и личного состава ВСУ наблюдается на курском и покровском направлениях.