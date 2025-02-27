ВС США начнут в течение месяца увольнять со службы трансгендеров — Пентагон
11:20 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские вооруженные силы начнут в течение 30 дней увольнять со службы трансгендеров, если те не добьются для себя исключений в индивидуальном порядке. Об этом говорится в служебной записке Пентагона, обнародованной в рамках судебного разбирательства вокруг указа президента США Дональда Трампа о запрете военной службы для трансгендеров.
«Военнослужащие с диагнозом или анамнезом гендерной дисфории, а также с соответствующими ей симптомами будут уволены с военной службы», — говорится в документе. «Министерство признает только два пола: мужской и женский. Пол человека неизменен и не меняется на протяжении жизни. Все военнослужащие будут нести службу только в соответствии со своим полом», — подчеркнуто в нем.
Отмечается, что вопрос об исключении для конкретных лиц может быть рассмотрен в индивидуальном порядке только в случае, если существует «убедительный государственный интерес в сохранении на службе военнослужащего, который напрямую поддерживает боевой потенциал». Чтобы добиться такого исключения, военному необходимо доказать, что он никогда не предпринимал попытку сменить пол, а также продемонстрировать «стабильность половой принадлежности на протяжении 36 месяцев».
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