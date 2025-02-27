0
0
104
НОВОСТИ

Попытки США вбить клин между Китаем и Россией абсолютно безуспешны — МИД КНР

11:32 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки американской администрации вбить клин в отношения КНР с РФ абсолютно безуспешны, китайско-российское взаимодействие не подвержено изменениям внешней ситуации. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«Китайско-российские отношения будут спокойно демонстрировать прогресс вне зависимости от больших изменений в международной конъюнктуре. [Попытки] Соединенных Штатов вбить клин в отношения Китая и РФ абсолютно безуспешны», — подчеркнул он на брифинге, комментируя высказывания госсекретаря США Марко Рубио.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 27.02.2025
ВС США начнут в течение месяца увольнять со службы трансгендеров — Пентагон
0
122
11:11 27.02.2025
Почти 900 компаний начали проходить цифровую трансформацию со Сбером в 2024 году
0
134
11:06 27.02.2025
650 тысяч предпринимателей подключили СберБизнес Спасибо в 2024 году
0
136
11:05 27.02.2025
РФ ограничила экспорт бензина до конца августа — кабмин
0
135
11:00 27.02.2025
НАТО продолжает поставки техники ВСУ для проведения контратак — эксперт
0
156
10:32 27.02.2025
Управление ООН по правам человека следует двойным стандартам — экс-президент Шри-Ланки
0
229
10:20 27.02.2025
Рождаемость в Японии в 2024 году упала до рекордно низкого уровня
0
247
10:05 27.02.2025
Потерявшийся в горах Китая турист выжил, питаясь 10 дней снегом и зубной пастой
0
269
10:00 27.02.2025
Предавшие РФ больше не смогут обогащаться за ее счет — Володин
0
280
09:32 27.02.2025
Пошлины США на товары Европы грозят разрушительной торговой войной — премьер Норвегии
0
328

Возврат к списку