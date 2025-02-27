Попытки США вбить клин между Китаем и Россией абсолютно безуспешны — МИД КНР

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки американской администрации вбить клин в отношения КНР с РФ абсолютно безуспешны, китайско-российское взаимодействие не подвержено изменениям внешней ситуации. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«Китайско-российские отношения будут спокойно демонстрировать прогресс вне зависимости от больших изменений в международной конъюнктуре. [Попытки] Соединенных Штатов вбить клин в отношения Китая и РФ абсолютно безуспешны», — подчеркнул он на брифинге, комментируя высказывания госсекретаря США Марко Рубио.