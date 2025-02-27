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НОВОСТИ

ЦБ РФ прогнозирует большой спрос на самозапреты на кредиты

12:20 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России видит, что будет большой спрос на самозапреты на кредиты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

«Буквально через день начнет работать механизм самозапретов на кредиты. Мы видим, что будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества. И будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает», — отметила она.

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