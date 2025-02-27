ЦБ РФ прогнозирует большой спрос на самозапреты на кредиты
12:20 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России видит, что будет большой спрос на самозапреты на кредиты. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
«Буквально через день начнет работать механизм самозапретов на кредиты. Мы видим, что будет большой спрос на него со стороны граждан, которые опасаются мошенничества. И будем внимательно следить за тем, как этот сервис работает», — отметила она.
НОВОСТИ
- 13:32 27.02.2025
- Европа более не может быть уверена в надежности США как партнера — NBC
- 13:20 27.02.2025
- В Подмосковье провели первый молодежный форум «На государственной службе»
- 13:20 27.02.2025
- Доля безналичных платежей в РФ превысила 85% — ЦБ
- 13:05 27.02.2025
- Киев не подпишет второе экономическое соглашение с США без гарантий безопасности — The Economist
- 13:00 27.02.2025
- Не утвержденный СБ ООН «самозванец» во главе БиГ нелегитимен в решениях — Песков
- 12:32 27.02.2025
- Еврокомиссия убивает европейскую экономику — Сийярто
- 12:05 27.02.2025
- Гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия поступит в ВС США в 2025 г. — Defense News
- 12:00 27.02.2025
- Дополнительный механизм защиты граждан от мошенников заработает в марте — Володин
- 11:32 27.02.2025
- Попытки США вбить клин между Китаем и Россией абсолютно безуспешны — МИД КНР
- 11:20 27.02.2025
- ВС США начнут в течение месяца увольнять со службы трансгендеров — Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать