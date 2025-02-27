Киев не подпишет второе экономическое соглашение с США без гарантий безопасности — The Economist
13:05 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский не будет подписывать второе экономическое соглашение с США, если в нем не будут прописаны гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Как отмечает журнал, Украина намерена подписать с США рамочное соглашение о «совместной добыче минеральных ресурсов». Рамочное соглашение станет «первым шагом в сделке, состоящей из двух частей», большинство деталей будет определено «в будущем в ходе переговоров». В рамочном соглашении говорится о намерении двух сторон создать совместный инвестиционный фонд для Украины. Ожидается, что Киев будет передавать фонду 50% дохода от ресурсных правительственных проектов.
«Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, в которое не будут включены более широкие гарантии безопасности», — пишет издание.
Как утверждает The Economist, американская сторона, выдвигая требования по ресурсной сделке, часто вела себя «агрессивно». «Один раз украинцам дали на подписание час, в другой раз — всего шесть минут», — сообщили источники.
НОВОСТИ
- 13:32 27.02.2025
- Европа более не может быть уверена в надежности США как партнера — NBC
- 13:20 27.02.2025
- В Подмосковье провели первый молодежный форум «На государственной службе»
- 13:20 27.02.2025
- Доля безналичных платежей в РФ превысила 85% — ЦБ
- 13:00 27.02.2025
- Не утвержденный СБ ООН «самозванец» во главе БиГ нелегитимен в решениях — Песков
- 12:32 27.02.2025
- Еврокомиссия убивает европейскую экономику — Сийярто
- 12:20 27.02.2025
- ЦБ РФ прогнозирует большой спрос на самозапреты на кредиты
- 12:05 27.02.2025
- Гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия поступит в ВС США в 2025 г. — Defense News
- 12:00 27.02.2025
- Дополнительный механизм защиты граждан от мошенников заработает в марте — Володин
- 11:32 27.02.2025
- Попытки США вбить клин между Китаем и Россией абсолютно безуспешны — МИД КНР
- 11:20 27.02.2025
- ВС США начнут в течение месяца увольнять со службы трансгендеров — Пентагон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать