Киев не подпишет второе экономическое соглашение с США без гарантий безопасности — The Economist

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не будет подписывать второе экономическое соглашение с США, если в нем не будут прописаны гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Как отмечает журнал, Украина намерена подписать с США рамочное соглашение о «совместной добыче минеральных ресурсов». Рамочное соглашение станет «первым шагом в сделке, состоящей из двух частей», большинство деталей будет определено «в будущем в ходе переговоров». В рамочном соглашении говорится о намерении двух сторон создать совместный инвестиционный фонд для Украины. Ожидается, что Киев будет передавать фонду 50% дохода от ресурсных правительственных проектов.

«Зеленский не намерен подписывать какое-либо второе, более полное соглашение, в которое не будут включены более широкие гарантии безопасности», — пишет издание.

Как утверждает The Economist, американская сторона, выдвигая требования по ресурсной сделке, часто вела себя «агрессивно». «Один раз украинцам дали на подписание час, в другой раз — всего шесть минут», — сообщили источники.