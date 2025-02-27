В украинском урегулировании никто не ждет легких решений — Песков
14:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с украинским конфликтом запущенная, никто не ожидает легких и быстрых решений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, надеются ли в Кремле на благоразумие Вашингтона в переговорном процессе по Украине и рассчитывают ли на его готовность услышать и принять принципиальные для России моменты.
«Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня», — сказал представитель Кремля.
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