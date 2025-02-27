Владимир Мединский избран председателем правления Союза писателей России
14:32 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский избран председателем правления Союза писателей России на XVII внеочередном съезде объединения, передает корреспондент ТАСС.
«Председателем — первым секретарем Союза писателей России избран Владимир Мединский. Его кандидатуру поддержали „за“ 143 голоса, „против“ — 1, „воздержалась“ — 3», — озвучил председатель счетной комиссии.
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