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НОВОСТИ

Владимир Мединский избран председателем правления Союза писателей России

14:32 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский избран председателем правления Союза писателей России на XVII внеочередном съезде объединения, передает корреспондент ТАСС.

«Председателем — первым секретарем Союза писателей России избран Владимир Мединский. Его кандидатуру поддержали „за“ 143 голоса, „против“ — 1, „воздержалась“ — 3», — озвучил председатель счетной комиссии.

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