Российские войска освободили Никольский в Курской области
15:12 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Никольский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — сообщили в российском военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 16:32 27.02.2025
- Вернувшихся из зоны СВО экс-заключенных надо встроить в систему пробации — Фадеев
- 16:12 27.02.2025
- Активность иностранной разведки возросла в период СВО — Путин
- 16:07 27.02.2025
- Собянин сообщил, что в Москве установят еще 32 тыс. светильников и фонарей
- 16:00 27.02.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 240 военных
- 15:32 27.02.2025
- Запрет на возвращение животного в место его отлова могут закрепить в законе — Останина
- 15:00 27.02.2025
- Трамп погубит Европу, считает NYT
- 14:32 27.02.2025
- Владимир Мединский избран председателем правления Союза писателей России
- 14:12 27.02.2025
- Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство
- 14:00 27.02.2025
- В украинском урегулировании никто не ждет легких решений — Песков
- 13:32 27.02.2025
- Европа более не может быть уверена в надежности США как партнера — NBC
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать