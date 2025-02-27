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НОВОСТИ

Российские войска освободили Никольский в Курской области

15:12 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Никольский в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский», — сообщили в российском военном ведомстве.

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