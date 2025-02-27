0
0
91
НОВОСТИ

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 240 военных

16:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины на курском направлении за сутки потеряли более 240 военных, танк, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук-М1». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т. ч. одна САУ „Паладин“ производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов „С-300“ и „Бук-М1“, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса „С-300“ и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили в российском военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 27.02.2025
Активность иностранной разведки возросла в период СВО — Путин
0
79
16:07 27.02.2025
Собянин сообщил, что в Москве установят еще 32 тыс. светильников и фонарей
0
86
15:32 27.02.2025
Запрет на возвращение животного в место его отлова могут закрепить в законе — Останина
0
164
15:12 27.02.2025
Российские войска освободили Никольский в Курской области
0
207
15:00 27.02.2025
Трамп погубит Европу, считает NYT
0
247
14:32 27.02.2025
Владимир Мединский избран председателем правления Союза писателей России
0
249
14:12 27.02.2025
Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство
0
304
14:00 27.02.2025
В украинском урегулировании никто не ждет легких решений — Песков
0
324
13:32 27.02.2025
Европа более не может быть уверена в надежности США как партнера — NBC
0
374
13:20 27.02.2025
В Подмосковье провели первый молодежный форум «На государственной службе»
0
313

Возврат к списку