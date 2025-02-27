ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 240 военных
16:00 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины на курском направлении за сутки потеряли более 240 военных, танк, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук-М1». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т. ч. одна САУ „Паладин“ производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов „С-300“ и „Бук-М1“, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса „С-300“ и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили в российском военном ведомстве.
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