Европа хочет назначить своего представителя на переговоры по Украине, куда ЕС не приглашали - СМИ
20:35 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агентство отмечает, что лидеры ЕС намерены обсудить этот вопрос на экстренном саммите в Брюсселе 6 марта. По его информации, Киев убеждает Брюссель назначить такого чиновника в кратчайшие сроки.
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