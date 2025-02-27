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Европа хочет назначить своего представителя на переговоры по Украине, куда ЕС не приглашали - СМИ

20:35 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз хочет на всякий случай назначить своего спецпредставителя на мирных переговорах по Украине, на которые он не получал приглашения, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои дипломатические источники.

Агентство отмечает, что лидеры ЕС намерены обсудить этот вопрос на экстренном саммите в Брюсселе 6 марта. По его информации, Киев убеждает Брюссель назначить такого чиновника в кратчайшие сроки.

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