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ФСБ пресекла в Москве теракт против митрополита Тихона

09:05 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, за его подготовку задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), — сообщили в ФСБ. — В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram». В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы.

В ФСБ сообщили, что у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными.

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