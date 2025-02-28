Делегации США и РФ в Стамбуле обозначили шаги к нормализации работы дипмиссий — Госдеп
09:20 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегации США и России провели 27 февраля в Стамбуле конструктивную дискуссию и обозначили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Госдепартамента США.
Как следует из документа, представители США «выразили беспокойство» относительно доступа к банковским операциям и услугам, предоставляемым по контракту, а также заявили о «необходимости стабильного и устойчивого кадрового наполнения посольства США в Москве». «Посредством конструктивной дискуссии обе стороны обозначили конкретные начальные шаги к двусторонней стабилизации работы миссий по этим направлениям», — говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что стороны договорились вскоре провести «дополнительную встречу, посвященную этим вопросам», ее дата будет определена позднее.
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