0
0
58
НОВОСТИ

Делегации США и РФ в Стамбуле обозначили шаги к нормализации работы дипмиссий — Госдеп

09:20 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегации США и России провели 27 февраля в Стамбуле конструктивную дискуссию и обозначили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Госдепартамента США.

Как следует из документа, представители США «выразили беспокойство» относительно доступа к банковским операциям и услугам, предоставляемым по контракту, а также заявили о «необходимости стабильного и устойчивого кадрового наполнения посольства США в Москве». «Посредством конструктивной дискуссии обе стороны обозначили конкретные начальные шаги к двусторонней стабилизации работы миссий по этим направлениям», — говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что стороны договорились вскоре провести «дополнительную встречу, посвященную этим вопросам», ее дата будет определена позднее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:25 28.02.2025
Объявлены победители фестиваля Original+
0
8
09:05 28.02.2025
ФСБ пресекла в Москве теракт против митрополита Тихона
0
103
09:00 28.02.2025
За ночь над пятью регионами РФ сбиты 22 украинских БПЛА
0
118
21:30 27.02.2025
Скончался известный шахматист, 10-й чемпион мира Борис Спасский
0
1053
20:35 27.02.2025
Европа хочет назначить своего представителя на переговоры по Украине, куда ЕС не приглашали - СМИ
0
1035
19:50 27.02.2025
Трамп продлил действие ряда санкций против России еще на год
0
1186
17:40 27.02.2025
Лидер РПК Оджалан призвал боевиков сложить оружие и прекратить вооруженную борьбу
0
1285
17:27 27.02.2025
День белого медведя волонтеры «Роснефти» отмечают в разных регионах страны
0
1159
17:12 27.02.2025
Путин встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК ТПК
0
1333
17:00 27.02.2025
Почти 90% украинцев считают уровень коррупции в стране высоким — опрос
0
1191

Возврат к списку