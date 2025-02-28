Объявлены победители фестиваля Original+
09:25 28.02.2025
В Москве 27 февраля завершился четвертый фестиваль контента стриминговых сервисов Original+, проходивший в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA.
Главный приз за лучший оригинальный сериал достался комедии онлайн-кинотеатра Kion «Актерище» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Фантастическая комедия «Баранкины и камни силы» («Кинопоиск») названа самым ожидаемым оригинальным проектом. За оригинальное режиссерское видение награжден Иван Китаев ( драма «Опасная близость», Start). Фантастический детектив «Гипнозис» (Okko) одержал победу в номинации «Оригинальный сценарий», лучшим оригинальным шоу признано реалити о писателях «Новое слово» («VK Видео»).
Вера Цветкова
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